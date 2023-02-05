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Программа Россия 1 на сегодня, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Россия 1 на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Россия 1 сегодня 05.02.2023

03:50 Леший
05:51 Перерыв в вещании
06:15 Однажды и навсегда
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:05 Только ты. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Тушенка. Солонина. Разведка
02:20 Однажды и навсегда

В программе возможны изменения.









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