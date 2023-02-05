Программа ТВЦ на 5 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 05.02.2023



04:55 Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды

05:50 Большая семья

07:30 Дальнобойщик. 1-я серия

08:22 Дальнобойщик. 2-я серия

09:10 Здоровый смысл

09:40 Соната для горничной. 1-я серия

10:31 Соната для горничной. 2-я серия

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Сицилианская защита

13:45 Москва резиновая. Допрос

14:30 Московская неделя

15:00 «Что бы это значило?» Юмористический концерт

16:50 Жена Штирлица

18:40 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии

22:25 Арена для убийства. 1-я - 3-я серии

00:50 События

01:05 Арена для убийства. 4-я серия

01:55 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

02:05 На одном дыхании. 1-я - 4-я серии



В программе возможны изменения.