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Программа ТВЦ на сегодня, телепрограмма на весь день



Телепрограмма ТВЦ на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТВЦ сегодня 05.02.2023


04:55 Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды
05:50 Большая семья
07:30 Дальнобойщик. 1-я серия
08:22 Дальнобойщик. 2-я серия
09:10 Здоровый смысл
09:40 Соната для горничной. 1-я серия
10:31 Соната для горничной. 2-я серия
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Сицилианская защита
13:45 Москва резиновая. Допрос
14:30 Московская неделя
15:00 «Что бы это значило?» Юмористический концерт
16:50 Жена Штирлица
18:40 Выбирая себя. 1-я - 4-я серии
22:25 Арена для убийства. 1-я - 3-я серии
00:50 События
01:05 Арена для убийства. 4-я серия
01:55 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
02:05 На одном дыхании. 1-я - 4-я серии

В программе возможны изменения.









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