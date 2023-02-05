Программа НТВ на 5 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 05.02.2023



04:50 Стажёры. 12-я серия

05:40 Стажёры. 13-я серия

06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Звезды сошлись

21:45 «Основано на реальных событиях». К 80-летию победы в Сталинградской битве. Живые и мертвые

00:25 ЧП. Расследование

00:55 Демоны. 10-я - 14-я серии

04:50 Демоны. 15-я серия



В программе возможны изменения.