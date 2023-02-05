Программа НТВ на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ сегодня 05.02.2023
04:50 Стажёры. 12-я серия
05:40 Стажёры. 13-я серия
06:30 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Звезды сошлись
21:45 «Основано на реальных событиях». К 80-летию победы в Сталинградской битве. Живые и мертвые
00:25 ЧП. Расследование
00:55 Демоны. 10-я - 14-я серии
04:50 Демоны. 15-я серия
В программе возможны изменения.