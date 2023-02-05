Программа 5 канала на 5 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 05.02.2023



05:00 Прокурорская проверка. Месть и не только

05:35 Прокурорская проверка. Квартира или жизнь

06:25 Холостяк. 1-я - 4-я серии

09:40 Без прикрытия. 1-я - 4-я серии

13:10 Телохранитель. 1-я - 4-я серии

16:45 След. Антикризисные меры

17:35 След. Иностранцы

18:20 След. Все относительно

19:00 След. Неизбежное наследство

19:45 След. Когда отказали тормоза

20:30 След. Выкуп за невесту

21:10 След. Кошмар на улице Газовой

21:55 След. Отчаянно ищу Свету

22:40 След. Оттенки красного

23:30 След. Лучшая жизнь

00:15 След. Пикник

00:50 След. Голод

01:30 Непокорная. 1-я - 5-я серии



В программе возможны изменения.