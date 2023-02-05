Программа 5 канала на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал сегодня 05.02.2023
05:00 Прокурорская проверка. Месть и не только
05:35 Прокурорская проверка. Квартира или жизнь
06:25 Холостяк. 1-я - 4-я серии
09:40 Без прикрытия. 1-я - 4-я серии
13:10 Телохранитель. 1-я - 4-я серии
16:45 След. Антикризисные меры
17:35 След. Иностранцы
18:20 След. Все относительно
19:00 След. Неизбежное наследство
19:45 След. Когда отказали тормоза
20:30 След. Выкуп за невесту
21:10 След. Кошмар на улице Газовой
21:55 След. Отчаянно ищу Свету
22:40 След. Оттенки красного
23:30 След. Лучшая жизнь
00:15 След. Пикник
00:50 След. Голод
01:30 Непокорная. 1-я - 5-я серии
В программе возможны изменения.