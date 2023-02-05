Программа Матч ТВ на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ сегодня 05.02.2023
05:00 Всё о главном
05:30 Третий тайм
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Ю. Ёнг Пак - Д. Тюлюлин. Прямой эфир
09:00 Смешанные единоборства. UFC. Д. Льюис - С. Спивак. Прямой эфир
11:40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
12:10 Новости
12:15 Все на Матч!
13:00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка звёзд. Прямой эфир
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» - «Наполи». Прямой эфир
16:25 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок чемпионов». Фристайл. Прямой эфир
17:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Вердер». Прямой эфир
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Бавария». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:55 Новости
22:00 Футбол. Зимний кубок РПЛ. Конкурсы
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Милан». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:20 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область) - «Тулица» (Тульская область)
03:20 Новости
03:25 Смешанные единоборства. UFC. Д. Льюис - С. Спивак
В программе возможны изменения.