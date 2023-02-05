Программа РЕН ТВ на 5 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач РЕН ТВ 05.02.2023
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона
14:55 Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши
16:45 Пирамида
18:25 Джуманджи: Зов джунглей
20:40 Джуманджи: Новый уровень
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
В программе возможны изменения.