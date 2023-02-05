Программа РЕН ТВ на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма РЕН ТВ на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач РЕН ТВ сегодня 05.02.2023



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Библиотекарь-2: Возвращение в копи царя Соломона

14:55 Библиотекарь-3: Проклятие иудовой чаши

16:45 Пирамида

18:25 Джуманджи: Зов джунглей

20:40 Джуманджи: Новый уровень

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



В программе возможны изменения.