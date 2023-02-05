Программа Звезда на 5 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 05.02.2023



03:35 Меченый атом

05:10 Вторая мировая война. Возвращая имена

05:35 Аты-баты, шли солдаты...

07:15 В двух шагах от «Рая»

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №128

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Мария Батракова

13:05 Специальный репортаж

13:55 Не покидай меня. 1-я - 4-я серии

18:00 Главное с Ольгой Беловой

19:40 Легенды советского сыска

20:30 Легенды советского сыска. Годы войны

23:00 Фетисов

23:45 Шел четвертый год войны...

01:25 По данным уголовного розыска...

02:35 Сказка про влюбленного маляра

03:50 Легенда для оперши. 1-я и 2-я серии



В программе возможны изменения.