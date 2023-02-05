Программа Звезда на 5 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда 05.02.2023
03:35 Меченый атом
05:10 Вторая мировая война. Возвращая имена
05:35 Аты-баты, шли солдаты...
07:15 В двух шагах от «Рая»
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №128
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Мария Батракова
13:05 Специальный репортаж
13:55 Не покидай меня. 1-я - 4-я серии
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:40 Легенды советского сыска
20:30 Легенды советского сыска. Годы войны
23:00 Фетисов
23:45 Шел четвертый год войны...
01:25 По данным уголовного розыска...
02:35 Сказка про влюбленного маляра
03:50 Легенда для оперши. 1-я и 2-я серии
В программе возможны изменения.