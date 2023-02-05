Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Программа Звезда на сегодня, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Звезда на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Звезда сегодня 05.02.2023


03:35 Меченый атом
05:10 Вторая мировая война. Возвращая имена
05:35 Аты-баты, шли солдаты...
07:15 В двух шагах от «Рая»
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №128
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Мария Батракова
13:05 Специальный репортаж
13:55 Не покидай меня. 1-я - 4-я серии
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:40 Легенды советского сыска
20:30 Легенды советского сыска. Годы войны
23:00 Фетисов
23:45 Шел четвертый год войны...
01:25 По данным уголовного розыска...
02:35 Сказка про влюбленного маляра
03:50 Легенда для оперши. 1-я и 2-я серии

В программе возможны изменения.









  • Программа Звезда на 6 февраля 2023, телепрограмма на весь день
  • Программа РЕН ТВ на 6 февраля 2023, телепрограмма на весь день
  • Программа Матч ТВ на 6 февраля 2023, телепрограмма на весь день
  • Программа МИР на сегодня, телепрограмма на весь день
  • Программа РЕН ТВ на сегодня, телепрограмма на весь день
  • Программа Домашний на сегодня, телепрограмма на весь день
  • Программа Россия 1 на сегодня, телепрограмма на весь день
    •




    Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций КХЛ 2022/2023

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Чемпионат мира по биатлону 2023 в Оберхофе: расписание гонок

    Чемпионат мира по биатлону 2023

    Чемпионат мира по биатлону в 2023 году состоится с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.

    Формула-1 2023: календарь соревнований, расписание сезона Ф1

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

    Овечкин и другие хоккеисты НХЛ с выбитыми зубами

    Овечкин и другие хоккеисты НХЛ с выбитыми зубами

    В хоккее выбитые зубы привычное дело, особенно для тех хоккеистов, кто не чурается борьбы.









    Где находится Ровно на карте Украины
    Где находится Оренбург на карте России
    Карта США со штатами на русском, где находится штат Южная Каролина
    Зимний кубок РПЛ 2023: расписание матчей, результаты
    Граница Украины и России на карте
    Федор Емельяненко проиграл чемпиону Bellator Бейдеру в своем последнем бою
    Какой сегодня праздник 2023, какой церковный праздник
    Праздники 6 февраля 2023 года, какой церковный праздник
    Футбол сегодня на ТВ в прямом эфире
    Карта Украины с областями и городами на русском


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru