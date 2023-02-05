Программа Культура на 5 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 05.02.2023



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Лиса и волк». «Королевские зайцы». «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». «Винни-Пух и день забот»

07:50 Цветы запоздалые

09:25 Тайны старого чердака. Ракурс и композиция

09:55 Диалоги о животных. 1-я серия - «Ташкентский зоопарк»

10:35 Семь нянек

11:50 Невский ковчег. Теория невозможного. К 150-летию со дня рождения Михаила Пришвина

12:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Виктор Некрасов. «В окопах Сталинграда»

13:05 Ирина Колпакова. Балерина - весна

13:45 Спектакль «Спящая красавица»

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком

17:10 Первые в мире. Виктор Сарианиди. Золото Бактрии

17:25 Пешком... Москва оперная

17:55 Ирина Винер представляет. Ильдар Абдразаков и звёзды мировой художественной гимнастики

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Человек с бульвара Капуцинов

21:45 Дуэлянтки

22:35 Татуированная роза

00:30 Диалоги о животных. 1-я серия - «Ташкентский зоопарк»

01:10 Семь нянек

02:25 «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Дождливая история»

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.