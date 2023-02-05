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Программа Культура на 5 февраля 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Культура на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Культура 05.02.2023

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Лиса и волк». «Королевские зайцы». «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». «Винни-Пух и день забот»
07:50 Цветы запоздалые
09:25 Тайны старого чердака. Ракурс и композиция
09:55 Диалоги о животных. 1-я серия - «Ташкентский зоопарк»
10:35 Семь нянек
11:50 Невский ковчег. Теория невозможного. К 150-летию со дня рождения Михаила Пришвина
12:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Виктор Некрасов. «В окопах Сталинграда»
13:05 Ирина Колпакова. Балерина - весна
13:45 Спектакль «Спящая красавица»
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
17:10 Первые в мире. Виктор Сарианиди. Золото Бактрии
17:25 Пешком... Москва оперная
17:55 Ирина Винер представляет. Ильдар Абдразаков и звёзды мировой художественной гимнастики
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Человек с бульвара Капуцинов
21:45 Дуэлянтки
22:35 Татуированная роза
00:30 Диалоги о животных. 1-я серия - «Ташкентский зоопарк»
01:10 Семь нянек
02:25 «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Дождливая история»
03:00 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









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