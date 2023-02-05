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Программа Пятница на 5 февраля 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Пятница на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Пятница 05.02.2023

05:00 Простоквашино. Сезон 1. 44-я серия
05:05 Простоквашино. Сезон 1. 51-я серия
05:10 Простоквашино. Сезон 1. 52-я серия
05:20 Пятница News. 20-я серия
05:40 Кондитер. Сезон 5. 6-я серия - «Торт «Сумоист« для Дмитрия Красилова»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт для Анастасии Волочковой»
08:20 Зовите шефа. Сезон 1. 6-я серия - «Истра. 2х45«
09:00 Такие разные близнецы
10:50 Такси
12:40 Такси-2
14:20 Такси-3
16:00 Такси-4
17:50 Такси 5
19:50 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
21:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
22:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
23:30 Миллионер поневоле
01:20 Пятница News. 20-я серия
01:50 Настя, соберись! Сезон 1. 7-я серия
02:20 Настя, соберись! Сезон 1. 8-я серия
03:00 Пятница News. 20-я серия
03:20 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»

В программе возможны изменения.









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