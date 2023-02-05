Программа Пятница на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница сегодня 05.02.2023



05:00 Простоквашино. Сезон 1. 44-я серия

05:05 Простоквашино. Сезон 1. 51-я серия

05:10 Простоквашино. Сезон 1. 52-я серия

05:20 Пятница News. 20-я серия

05:40 Кондитер. Сезон 5. 6-я серия - «Торт «Сумоист« для Дмитрия Красилова»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт для Анастасии Волочковой»

08:20 Зовите шефа. Сезон 1. 6-я серия - «Истра. 2х45«

09:00 Такие разные близнецы

10:50 Такси

12:40 Такси-2

14:20 Такси-3

16:00 Такси-4

17:50 Такси 5

19:50 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

21:00 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

22:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

23:30 Миллионер поневоле

01:20 Пятница News. 20-я серия

01:50 Настя, соберись! Сезон 1. 7-я серия

02:20 Настя, соберись! Сезон 1. 8-я серия

03:00 Пятница News. 20-я серия

03:20 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»



В программе возможны изменения.