Программа МИР на 5 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 05.02.2023
05:00 Мультфильмы
05:40 Не было печали
06:50 Осторожно, вирус!
07:40 Гараж
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Фронт без флангов. 1-я и 2-я серии
13:15 Фронт за линией фронта. 1-я и 2-я серии
16:00 Новости
16:15 Фронт за линией фронта. 2-я серия
16:35 Фронт в тылу врага. 1-я и 2-я серии
18:30 Вместе
19:30 Фронт в тылу врага. 2-я серия
20:30 Пилот международных авиалиний. 1-я - 4-я серии
00:00 Вместе
01:00 Пилот международных авиалиний. 5-я - 10-я серии
В программе возможны изменения.