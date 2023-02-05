Программа МИР на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 5 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР сегодня 05.02.2023



05:00 Мультфильмы

05:40 Не было печали

06:50 Осторожно, вирус!

07:40 Гараж

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Фронт без флангов. 1-я и 2-я серии

13:15 Фронт за линией фронта. 1-я и 2-я серии

16:00 Новости

16:15 Фронт за линией фронта. 2-я серия

16:35 Фронт в тылу врага. 1-я и 2-я серии

18:30 Вместе

19:30 Фронт в тылу врага. 2-я серия

20:30 Пилот международных авиалиний. 1-я - 4-я серии

00:00 Вместе

01:00 Пилот международных авиалиний. 5-я - 10-я серии



В программе возможны изменения.