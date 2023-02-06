Программа передач, ТВ программа на 6 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на понедельник 6 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 06.02.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Пробуждение». 5-я серия

22:45 Большая игра

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. «Легкие деньги». Гость - министр финансов РФ Антон Силуанов

00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Секс при свете

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Любовный аферист и 50 обманутых женщин!

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 10. 9-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 10. 10-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:10 Гиена Европы

00:55 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:30 Каменская-4. «Личное дело», 1-я часть

03:30 Каменская-4. «Личное дело», 2-я часть



ТВЦ



05:00 Закон и порядок

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:00 Большое кино. Маленькая Вера

08:35 Чужие грехи. 9-я серия

09:39 Чужие грехи. 10-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Напарницы. 1-я серия

12:46 Напарницы. 2-я серия

13:40 Мой герой. Вадим Верник

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Свои. Сезон 2. 26-я серия

16:02 Свои. Сезон 2. 29-я серия

16:55 90-е. Криминальные жены

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 10 стрел для одной. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. «Зелёный» разворот

23:10 Знак качества. Рынки

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната. Семейка Бушей

01:25 Олег Яковлев. Чужой

02:05 Признания нелегала

02:50 Напарницы. 1-я серия

03:37 Напарницы. 2-я серия

04:25 Петровка, 38

04:40 Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние



НТВ



04:50 Демоны. 15-я серия

05:40 Демоны. 16-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Медвежий угол. 13-я - 16-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Медвежий угол. 13-я - 16-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 11-я серия

21:00 Чужая стая. Невидимый враг. 12-я серия

22:00 Душегубы. 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Душегубы. 1-я и 2-я серии

00:25 Невский. Без оружия

01:10 Невский. Последний свидетель

01:55 Невский. Добро пожаловать в клуб

02:40 Невский. Конфликт интересов

03:25 Невский. Смертник

04:10 Невский. Новый взгляд на старое дело

04:55 Оперетта капитана Крутова. 1-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Непокорная. 5-я - 8-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Телохранитель. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Отец

14:25 Глухарь. Возвращение. Все, что есть у меня

15:25 Глухарь. Возвращение. Амнезия

16:25 Глухарь. Возвращение. Нелюди

17:20 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор

18:55 Глухарь. Возвращение. Шпионские страсти

19:55 След. Волшебный сад

20:40 След. Дорога из черных камней

21:30 След. Пигмалионы

22:25 Великолепная пятёрка-5. Бритва

23:10 Великолепная пятёрка-3. Интимное видео

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Девять и три четверти

01:15 След. Братство

01:50 След. Машинка времени

02:25 След. Мертвый чатланин

03:05 Прокурорская проверка. Белая горячка

04:00 Прокурорская проверка. Аромат смерти



Домашний



02:25 Такая, как все. 5-я - 8-я серии

05:45 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

08:20 Давай разведёмся!

09:20 Тест на отцовство

11:30 Понять. Простить. «Точная копия». «Недомолвки»

12:35 Порча. Отведи глаза

13:05 Знахарка. Обычная история

13:40 Верну любимого. Не могу быть один

14:15 Голоса ушедших душ. 1-я серия - «Незнакомец»

14:50 И расцвёл подсолнух. 1-я - 4-я серии

19:00 По тонкому льду. 1-я - 4-я серии

22:50 Голоса ушедших душ. 1-я серия - «Незнакомец»

23:25 Порча. Отведи глаза

00:00 Знахарка. Обычная история

00:30 Верну любимого. Не могу быть один

01:00 Пять лет спустя. 1-я - 4-я серии

04:05 Безотцовщина



ТНТ



04:40 Comedy Баттл. 1-я серия

05:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 72-я серия

06:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 73-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я - 74-я серии

10:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 183-я серия - «Цветы без повода»

11:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 184-я серия - «Акведук»

11:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 185-я серия - «Рейдерский захват»

12:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 186-я серия - «Юбилей Иваныча»

12:30 Реальные пацаны. 187-я серия - «Портовая бочата»

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 133-я - 139-я серии

16:30 Патриот. Сезон 2. 18-я - 21-я серии

18:35 Ресторан по понятиям. 1-я - 7-я серии

21:00 Просто Михалыч. 5-я серия

21:30 Просто Михалыч. 6-я серия

22:00 Домашний арест. 5-я серия

23:30 Матрица

02:00 Импровизация. Сезон 6. 176-я серия

02:45 Импровизация. Сезон 6. 177-я серия

03:30 Comedy Баттл. 2-я серия

04:20 Comedy Баттл. 3-я серия



СТС



04:55 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 221-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 233-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 213-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 215-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 216-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 217-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 218-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 219-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 222-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 224-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

07:45 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 1-я - 21-я серии

19:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 1-я серия

19:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 2-я серия

19:50 Люди Икс: Первый класс

22:30 Джек Ричер

01:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 5-я серия

02:00 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 1-я - 6-я серии

04:00 6 кадров. Сезон 6. 3-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 6. 4-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 5. 40-я серия



Матч ТВ



05:00 Неизведанная хоккейная Россия

05:30 Ген победы

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - Ф. Тейт

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - В. Рамирес

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 География спорта. ОАЭ

13:50 Что по спорту? Кемерово

14:20 Новости

14:25 Мировой футбол. Обзор

15:25 Новости

15:30 Громко

16:45 Новости

16:50 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Сочи» - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:45 Новости

19:50 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:45 Новости

22:50 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну. Лучшее

23:55 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»

00:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург)

02:50 Новости

02:55 Легенды бокса с Владимиром Познером

04:30 Специальный репортаж

04:50 Громко



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Послезавтра

22:10 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Ведьмина гора

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман



Звезда



03:50 Легенда для оперши. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Карьера Димы Горина

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:45 Право на помилование. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Право на помилование. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Битва за Россию. 1-я серия - «Сталинградская битва. Чуйков против Паулюса»

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Украина-католическое наступление

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Аллегро с огнем

01:10 Карьера Димы Горина

02:50 Сказка странствий

04:35 «Россия и Китай. «Путь через века»



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва мемориальная

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Михаил Пришвин

07:30 Новости культуры

07:40 Дуэлянтки

08:25 Жизнь и судьба

08:50 Семья Зацепиных. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Творческий вечер Николая Сличенко». 1985

12:20 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»

12:30 Жизнь Верди. 5-я серия

14:05 Линия жизни. Анна Якунина

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:30 Семья Зацепиных. 1-я серия

17:40 Шедевры симфонической музыки. П.И. Чайковский. Симфония №5

18:35 Секреты древних мегаполисов. Александрия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Поднебесная Иакинфа Бичурина

21:25 Сати. Нескучная классика... Вспоминая Эдуарда Артемьева

22:10 Жизнь Верди. 5-я серия

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Творческий вечер Николая Сличенко». 1985

01:10 Секреты древних мегаполисов. Александрия

02:00 Шедевры симфонической музыки. П.И. Чайковский. Симфония №5

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 14-я серия

05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 15-я серия

05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 17-я серия

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я серия

05:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я серия

05:40 Пятница News. 19-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 5. 13-я серия - «Торт «Великолепная леди« для Марии Третьяковой и Лауры Лукиной»

07:20 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»

08:30 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»

09:30 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

10:50 Такси-4

12:30 Такси 5

14:20 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

19:00 Молодые ножи. Сезон 2. 2-я серия - «Китайская кухня»

20:30 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»

22:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 8-я серия - «Мехико, Мексика»

23:00 Такие разные близнецы

00:40 Пятница News. 21-я серия

01:10 Древние. Сезон 5. 6-я - 9-я серии

03:40 Пятница News. 20-я серия

04:10 Зов крови. Сезон 2. 1-я серия - «Две Юли»

04:50 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 21-я серия



МИР



05:00 Пилот международных авиалиний. 10-я - 16-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Братаны-4. 1-я - 3-я серии

00:30 Наше кино. История большой любви

00:55 Дела судебные. Битва за будущее

01:35 Дела судебные. Новые истории

02:20 Цирк

03:25 Подкидыш



Время начала передач - московское.



















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