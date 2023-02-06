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Программа передач, ТВ программа на 6 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на понедельник 6 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.

Телепрограмма на 06.02.2023

1 канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Пробуждение». 5-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. «Легкие деньги». Гость - министр финансов РФ Антон Силуанов
00:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Секс при свете
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Любовный аферист и 50 обманутых женщин!
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 10. 9-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 10. 10-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:10 Гиена Европы
00:55 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:30 Каменская-4. «Личное дело», 1-я часть
03:30 Каменская-4. «Личное дело», 2-я часть

ТВЦ

05:00 Закон и порядок
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:00 Большое кино. Маленькая Вера
08:35 Чужие грехи. 9-я серия
09:39 Чужие грехи. 10-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Напарницы. 1-я серия
12:46 Напарницы. 2-я серия
13:40 Мой герой. Вадим Верник
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Свои. Сезон 2. 26-я серия
16:02 Свои. Сезон 2. 29-я серия
16:55 90-е. Криминальные жены
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 10 стрел для одной. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. «Зелёный» разворот
23:10 Знак качества. Рынки
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната. Семейка Бушей
01:25 Олег Яковлев. Чужой
02:05 Признания нелегала
02:50 Напарницы. 1-я серия
03:37 Напарницы. 2-я серия
04:25 Петровка, 38
04:40 Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние

НТВ

04:50 Демоны. 15-я серия
05:40 Демоны. 16-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Медвежий угол. 13-я - 16-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Медвежий угол. 13-я - 16-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 11-я серия
21:00 Чужая стая. Невидимый враг. 12-я серия
22:00 Душегубы. 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Душегубы. 1-я и 2-я серии
00:25 Невский. Без оружия
01:10 Невский. Последний свидетель
01:55 Невский. Добро пожаловать в клуб
02:40 Невский. Конфликт интересов
03:25 Невский. Смертник
04:10 Невский. Новый взгляд на старое дело
04:55 Оперетта капитана Крутова. 1-я серия

5 канал

05:00 Известия
05:25 Непокорная. 5-я - 8-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Телохранитель. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Отец
14:25 Глухарь. Возвращение. Все, что есть у меня
15:25 Глухарь. Возвращение. Амнезия
16:25 Глухарь. Возвращение. Нелюди
17:20 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор
18:55 Глухарь. Возвращение. Шпионские страсти
19:55 След. Волшебный сад
20:40 След. Дорога из черных камней
21:30 След. Пигмалионы
22:25 Великолепная пятёрка-5. Бритва
23:10 Великолепная пятёрка-3. Интимное видео
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Девять и три четверти
01:15 След. Братство
01:50 След. Машинка времени
02:25 След. Мертвый чатланин
03:05 Прокурорская проверка. Белая горячка
04:00 Прокурорская проверка. Аромат смерти

Домашний

02:25 Такая, как все. 5-я - 8-я серии
05:45 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведёмся!
09:20 Тест на отцовство
11:30 Понять. Простить. «Точная копия». «Недомолвки»
12:35 Порча. Отведи глаза
13:05 Знахарка. Обычная история
13:40 Верну любимого. Не могу быть один
14:15 Голоса ушедших душ. 1-я серия - «Незнакомец»
14:50 И расцвёл подсолнух. 1-я - 4-я серии
19:00 По тонкому льду. 1-я - 4-я серии
22:50 Голоса ушедших душ. 1-я серия - «Незнакомец»
23:25 Порча. Отведи глаза
00:00 Знахарка. Обычная история
00:30 Верну любимого. Не могу быть один
01:00 Пять лет спустя. 1-я - 4-я серии
04:05 Безотцовщина

ТНТ

04:40 Comedy Баттл. 1-я серия
05:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 72-я серия
06:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 73-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я - 74-я серии
10:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 183-я серия - «Цветы без повода»
11:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 184-я серия - «Акведук»
11:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 185-я серия - «Рейдерский захват»
12:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 186-я серия - «Юбилей Иваныча»
12:30 Реальные пацаны. 187-я серия - «Портовая бочата»
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 133-я - 139-я серии
16:30 Патриот. Сезон 2. 18-я - 21-я серии
18:35 Ресторан по понятиям. 1-я - 7-я серии
21:00 Просто Михалыч. 5-я серия
21:30 Просто Михалыч. 6-я серия
22:00 Домашний арест. 5-я серия
23:30 Матрица
02:00 Импровизация. Сезон 6. 176-я серия
02:45 Импровизация. Сезон 6. 177-я серия
03:30 Comedy Баттл. 2-я серия
04:20 Comedy Баттл. 3-я серия

СТС

04:55 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 221-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 233-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 213-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 215-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 216-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 217-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 218-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 219-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 222-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 224-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
07:45 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 1-я - 21-я серии
19:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 1-я серия
19:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 2-я серия
19:50 Люди Икс: Первый класс
22:30 Джек Ричер
01:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 5-я серия
02:00 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 1-я - 6-я серии
04:00 6 кадров. Сезон 6. 3-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 6. 4-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 5. 40-я серия

Матч ТВ

05:00 Неизведанная хоккейная Россия
05:30 Ген победы
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - Ф. Тейт
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - В. Рамирес
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 География спорта. ОАЭ
13:50 Что по спорту? Кемерово
14:20 Новости
14:25 Мировой футбол. Обзор
15:25 Новости
15:30 Громко
16:45 Новости
16:50 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Сочи» - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:45 Новости
19:50 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:45 Новости
22:50 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну. Лучшее
23:55 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»
00:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург)
02:50 Новости
02:55 Легенды бокса с Владимиром Познером
04:30 Специальный репортаж
04:50 Громко

РЕН ТВ

05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Послезавтра
22:10 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Ведьмина гора
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман

Звезда

03:50 Легенда для оперши. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Карьера Димы Горина
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:45 Право на помилование. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Право на помилование. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Битва за Россию. 1-я серия - «Сталинградская битва. Чуйков против Паулюса»
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Украина-католическое наступление
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Аллегро с огнем
01:10 Карьера Димы Горина
02:50 Сказка странствий
04:35 «Россия и Китай. «Путь через века»

Культура

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва мемориальная
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Михаил Пришвин
07:30 Новости культуры
07:40 Дуэлянтки
08:25 Жизнь и судьба
08:50 Семья Зацепиных. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Творческий вечер Николая Сличенко». 1985
12:20 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
12:30 Жизнь Верди. 5-я серия
14:05 Линия жизни. Анна Якунина
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:30 Семья Зацепиных. 1-я серия
17:40 Шедевры симфонической музыки. П.И. Чайковский. Симфония №5
18:35 Секреты древних мегаполисов. Александрия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Поднебесная Иакинфа Бичурина
21:25 Сати. Нескучная классика... Вспоминая Эдуарда Артемьева
22:10 Жизнь Верди. 5-я серия
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Творческий вечер Николая Сличенко». 1985
01:10 Секреты древних мегаполисов. Александрия
02:00 Шедевры симфонической музыки. П.И. Чайковский. Симфония №5
03:00 Перерыв в вещании

Пятница

05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 14-я серия
05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 15-я серия
05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 17-я серия
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я серия
05:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я серия
05:40 Пятница News. 19-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 5. 13-я серия - «Торт «Великолепная леди« для Марии Третьяковой и Лауры Лукиной»
07:20 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»
08:30 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»
09:30 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
10:50 Такси-4
12:30 Такси 5
14:20 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
19:00 Молодые ножи. Сезон 2. 2-я серия - «Китайская кухня»
20:30 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»
22:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 8-я серия - «Мехико, Мексика»
23:00 Такие разные близнецы
00:40 Пятница News. 21-я серия
01:10 Древние. Сезон 5. 6-я - 9-я серии
03:40 Пятница News. 20-я серия
04:10 Зов крови. Сезон 2. 1-я серия - «Две Юли»
04:50 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 21-я серия

МИР

05:00 Пилот международных авиалиний. 10-я - 16-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Братаны-4. 1-я - 3-я серии
00:30 Наше кино. История большой любви
00:55 Дела судебные. Битва за будущее
01:35 Дела судебные. Новые истории
02:20 Цирк
03:25 Подкидыш

Время начала передач - московское.









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