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Программа передач 1 канала на сегодня



Телепрограмма 1 канала на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 1 канал сегодня

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Пробуждение». 8-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Секс при свете
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
03:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гайдай 100
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

В программе возможны изменения.









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