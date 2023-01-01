Телепрограмма Россия 1 на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 на сегодня



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 10. 15-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 10. 16-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:05 Каменская-4. «Тень прошлого», 3-я часть

03:00 Каменская-4. «Тень прошлого», 4-я часть

03:50 Личное дело. 45-я серия

04:38 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.