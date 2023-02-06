Программа Россия 1 на 6 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 6 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 на 06.02.2023



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Любовный аферист и 50 обманутых женщин!

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 10. 9-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 10. 10-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:10 Гиена Европы

00:55 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:30 Каменская-4. «Личное дело», 1-я часть

03:30 Каменская-4. «Личное дело», 2-я часть



В программе возможны изменения.