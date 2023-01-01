Программа Россия 1 на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 6 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Россия 1 на сегодня
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Любовный аферист и 50 обманутых женщин!
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 10. 9-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 10. 10-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:10 Гиена Европы
00:55 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:30 Каменская-4. «Личное дело», 1-я часть
03:30 Каменская-4. «Личное дело», 2-я часть
В программе возможны изменения.