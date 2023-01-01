Программа передач ТВЦ на сегодня

Телепрограмма ТВЦ на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ сегодня



04:35 Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения

05:20 Мой герой. Никита Ефремов

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Индекс сытости

08:35 Чужие грехи. 15-я серия

09:36 Чужие грехи. 16-я серия

10:40 Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик

11:30 События

11:50 Напарницы. 7-я серия

12:46 Напарницы. 8-я серия

13:40 Мой герой. Александр Шаганов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Свои. Сезон 2. 34-я серия

15:57 Свои. Сезон 2. 67-я серия

16:55 90-е. Малиновый пиджак

17:50 События

18:10 Одноклассники смерти. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Звёздные алиментщики

23:10 Советские мафии. Королева Геленджика

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер

01:25 Сталинградская битва. Контрудар

02:05 Последние залпы

02:45 Напарницы. 7-я серия

03:32 Напарницы. 8-я серия

04:25 Петровка, 38

04:35 Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал



В программе возможны изменения.