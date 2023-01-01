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Программа передач ТВЦ на сегодня



Телепрограмма ТВЦ на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТВЦ сегодня

04:35 Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения
05:20 Мой герой. Никита Ефремов
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Индекс сытости
08:35 Чужие грехи. 15-я серия
09:36 Чужие грехи. 16-я серия
10:40 Николай Ерёменко. Загнать себя в тупик
11:30 События
11:50 Напарницы. 7-я серия
12:46 Напарницы. 8-я серия
13:40 Мой герой. Александр Шаганов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Свои. Сезон 2. 34-я серия
15:57 Свои. Сезон 2. 67-я серия
16:55 90-е. Малиновый пиджак
17:50 События
18:10 Одноклассники смерти. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Звёздные алиментщики
23:10 Советские мафии. Королева Геленджика
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер
01:25 Сталинградская битва. Контрудар
02:05 Последние залпы
02:45 Напарницы. 7-я серия
03:32 Напарницы. 8-я серия
04:25 Петровка, 38
04:35 Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал

В программе возможны изменения.









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