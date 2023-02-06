Программа ТВЦ на 6 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 6 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 06.02.2023



05:00 Закон и порядок

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:00 Большое кино. Маленькая Вера

08:35 Чужие грехи. 9-я серия

09:39 Чужие грехи. 10-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Напарницы. 1-я серия

12:46 Напарницы. 2-я серия

13:40 Мой герой. Вадим Верник

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Свои. Сезон 2. 26-я серия

16:02 Свои. Сезон 2. 29-я серия

16:55 90-е. Криминальные жены

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 10 стрел для одной. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. «Зелёный» разворот

23:10 Знак качества. Рынки

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната. Семейка Бушей

01:25 Олег Яковлев. Чужой

02:05 Признания нелегала

02:50 Напарницы. 1-я серия

03:37 Напарницы. 2-я серия

04:25 Петровка, 38

04:40 Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние



В программе возможны изменения.