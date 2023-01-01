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Программа ТВЦ на сегодня, телепрограмма на весь день



Телепрограмма ТВЦ на 6 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТВЦ сегодня

05:00 Закон и порядок
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:00 Большое кино. Маленькая Вера
08:35 Чужие грехи. 9-я серия
09:39 Чужие грехи. 10-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Напарницы. 1-я серия
12:46 Напарницы. 2-я серия
13:40 Мой герой. Вадим Верник
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Свои. Сезон 2. 26-я серия
16:02 Свои. Сезон 2. 29-я серия
16:55 90-е. Криминальные жены
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 10 стрел для одной. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. «Зелёный» разворот
23:10 Знак качества. Рынки
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната. Семейка Бушей
01:25 Олег Яковлев. Чужой
02:05 Признания нелегала
02:50 Напарницы. 1-я серия
03:37 Напарницы. 2-я серия
04:25 Петровка, 38
04:40 Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние

В программе возможны изменения.









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