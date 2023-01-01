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Программа передач НТВ на сегодня



Телепрограмма НТВ на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач НТВ сегодня

04:55 Оперетта капитана Крутова. 5-я серия
05:40 Оперетта капитана Крутова. 6-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Медвежий угол. 25-я - 28-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Медвежий угол. 25-я - 28-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 17-я серия
21:00 Чужая стая. Невидимый враг. 18-я серия
22:00 Душегубы. 7-я и 8-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Душегубы. 7-я и 8-я серии
00:20 Поздняков
00:35 Невский. Самый безопасный район
01:25 Невский. Свой человек
02:15 Невский. Мент и полицейский
03:05 Невский. Он вернулся
03:55 Невский. Крыша
04:25 Агентство скрытых камер
04:55 Оперетта капитана Крутова. 7-я серия

В программе возможны изменения.









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