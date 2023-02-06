Программа 5 канала на 6 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 6 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 06.02.2023



05:00 Известия

05:25 Непокорная. 5-я - 8-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Телохранитель. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Отец

14:25 Глухарь. Возвращение. Все, что есть у меня

15:25 Глухарь. Возвращение. Амнезия

16:25 Глухарь. Возвращение. Нелюди

17:20 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор

18:55 Глухарь. Возвращение. Шпионские страсти

19:55 След. Волшебный сад

20:40 След. Дорога из черных камней

21:30 След. Пигмалионы

22:25 Великолепная пятёрка-5. Бритва

23:10 Великолепная пятёрка-3. Интимное видео

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Девять и три четверти

01:15 След. Братство

01:50 След. Машинка времени

02:25 След. Мертвый чатланин

03:05 Прокурорская проверка. Белая горячка

04:00 Прокурорская проверка. Аромат смерти



В программе возможны изменения.