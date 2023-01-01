Программа 5 канала на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 6 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал сегодня
05:00 Известия
05:25 Непокорная. 5-я - 8-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Телохранитель. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Отец
14:25 Глухарь. Возвращение. Все, что есть у меня
15:25 Глухарь. Возвращение. Амнезия
16:25 Глухарь. Возвращение. Нелюди
17:20 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор
18:55 Глухарь. Возвращение. Шпионские страсти
19:55 След. Волшебный сад
20:40 След. Дорога из черных камней
21:30 След. Пигмалионы
22:25 Великолепная пятёрка-5. Бритва
23:10 Великолепная пятёрка-3. Интимное видео
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Девять и три четверти
01:15 След. Братство
01:50 След. Машинка времени
02:25 След. Мертвый чатланин
03:05 Прокурорская проверка. Белая горячка
04:00 Прокурорская проверка. Аромат смерти
В программе возможны изменения.