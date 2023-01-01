Программа передач 5 канала на сегодня

Телепрограмма 5 канала на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал сегодня
05:00 Известия
05:45 Немедленное реагирование. 5-я - 7-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Туман
10:25 Глухарь. Возвращение. Спасатель
11:25 Глухарь. Возвращение. Запись
12:20 Глухарь. Возвращение. Нефть
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Нефть
13:55 Глухарь. Возвращение. Грязные деньги
14:50 Глухарь. Возвращение. Принцип ящерицы
15:45 Глухарь. Возвращение. Новая работа
16:45 Глухарь. Возвращение. Никто
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Возвращение. Никто
18:15 Глухарь. Возвращение. Сделка
19:10 Глухарь. Возвращение. Гаечка
20:05 След. Человек-невидимка
20:45 След. Ноу-хау
21:35 След. Одно на уме
22:25 Великолепная пятёрка-5. Первая скрипка
23:10 Великолепная пятёрка-3. Особо опасен
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Пигмалионы
01:15 След. Кошмар на улице Газовой
01:55 След. Когда отказали тормоза
02:30 След. Жирная корова
03:10 Прокурорская проверка. Эпидемия
04:00 Прокурорская проверка. Невинные жертвы
В программе возможны изменения.