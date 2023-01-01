Программа передач 5 канала на сегодня

Телепрограмма 5 канала на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал сегодня



05:00 Известия

05:45 Немедленное реагирование. 5-я - 7-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Туман

10:25 Глухарь. Возвращение. Спасатель

11:25 Глухарь. Возвращение. Запись

12:20 Глухарь. Возвращение. Нефть

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Нефть

13:55 Глухарь. Возвращение. Грязные деньги

14:50 Глухарь. Возвращение. Принцип ящерицы

15:45 Глухарь. Возвращение. Новая работа

16:45 Глухарь. Возвращение. Никто

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Возвращение. Никто

18:15 Глухарь. Возвращение. Сделка

19:10 Глухарь. Возвращение. Гаечка

20:05 След. Человек-невидимка

20:45 След. Ноу-хау

21:35 След. Одно на уме

22:25 Великолепная пятёрка-5. Первая скрипка

23:10 Великолепная пятёрка-3. Особо опасен

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Пигмалионы

01:15 След. Кошмар на улице Газовой

01:55 След. Когда отказали тормоза

02:30 След. Жирная корова

03:10 Прокурорская проверка. Эпидемия

04:00 Прокурорская проверка. Невинные жертвы



В программе возможны изменения.