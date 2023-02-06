Программа Домашний на 6 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 6 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 06.02.2023



02:25 Такая, как все. 5-я - 8-я серии

05:45 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

08:20 Давай разведёмся!

09:20 Тест на отцовство

11:30 Понять. Простить. «Точная копия». «Недомолвки»

12:35 Порча. Отведи глаза

13:05 Знахарка. Обычная история

13:40 Верну любимого. Не могу быть один

14:15 Голоса ушедших душ. 1-я серия - «Незнакомец»

14:50 И расцвёл подсолнух. 1-я - 4-я серии

19:00 По тонкому льду. 1-я - 4-я серии

22:50 Голоса ушедших душ. 1-я серия - «Незнакомец»

23:25 Порча. Отведи глаза

00:00 Знахарка. Обычная история

00:30 Верну любимого. Не могу быть один

01:00 Пять лет спустя. 1-я - 4-я серии

04:05 Безотцовщина



В программе возможны изменения.