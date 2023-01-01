Программа передач Домашний на сегодня

Телепрограмма Домашний на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний сегодня
04:40 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведёмся!
09:20 Тест на отцовство
11:30 Понять. Простить. «Подлость». «Размен»
12:35 Порча. Домашнее чудо
13:05 Знахарка. Сестры по отцу
13:40 Верну любимого. Мои девочки
14:15 Голоса ушедших душ. Кровь не водица
14:50 Случайный брак. 1-я - 4-я серии
19:00 Тонкая линия жизни. 1-я - 4-я серии
22:50 Голоса ушедших душ. Кровь не водица
23:25 Порча. Домашнее чудо
00:00 Знахарка. Сестры по отцу
00:30 Верну любимого. Мои девочки
01:00 Моя любимая мишень. 1-я - 4-я серии
04:10 6 кадров
04:15 Понять. Простить. «Подлость». «Размен»
04:40 По делам несовершеннолетних
В программе возможны изменения.