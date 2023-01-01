Программа передач Домашний на сегодня

Телепрограмма Домашний на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний сегодня



04:40 По делам несовершеннолетних

08:20 Давай разведёмся!

09:20 Тест на отцовство

11:30 Понять. Простить. «Подлость». «Размен»

12:35 Порча. Домашнее чудо

13:05 Знахарка. Сестры по отцу

13:40 Верну любимого. Мои девочки

14:15 Голоса ушедших душ. Кровь не водица

14:50 Случайный брак. 1-я - 4-я серии

19:00 Тонкая линия жизни. 1-я - 4-я серии

22:50 Голоса ушедших душ. Кровь не водица

23:25 Порча. Домашнее чудо

00:00 Знахарка. Сестры по отцу

00:30 Верну любимого. Мои девочки

01:00 Моя любимая мишень. 1-я - 4-я серии

04:10 6 кадров

04:15 Понять. Простить. «Подлость». «Размен»

04:40 По делам несовершеннолетних



В программе возможны изменения.