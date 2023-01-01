Программа передач СТС на сегодня

Телепрограмма СТС на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач СТС сегодня
04:40 6 кадров. Сезон 4. 30-я - 32-я серии
05:30 Как ослик грустью заболел
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 226-я - 230-я серии
06:25 Ералаш. Сезон 1. 220-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 243-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 250-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 252-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 255-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 3-я серия
08:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 4-я серия
09:00 100 мест, где поесть. 7-я серия
10:05 Воронины. Сезон 15. 18-я серия
10:40 Воронины. Сезон 15. 19-я серия
11:05 Воронины. Сезон 15. 20-я серия
11:40 Воронины. Сезон 16. 1-я серия
12:10 Медальон
14:05 Тётя Марта. Сезон 1. 10-я - 17-я серии
18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 3-я - 5-я серии
20:00 Люди Икс: Последняя битва
22:05 Новые мутанты
23:55 Ритм-секция
01:55 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 19-я - 24-я серии
04:00 6 кадров. Сезон 4. 33-я - 35-я серии
В программе возможны изменения.