Программа передач СТС на сегодня

Телепрограмма СТС на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС сегодня



04:40 6 кадров. Сезон 4. 30-я - 32-я серии

05:30 Как ослик грустью заболел

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 226-я - 230-я серии

06:25 Ералаш. Сезон 1. 220-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 243-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 250-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 252-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 255-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 3-я серия

08:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 4-я серия

09:00 100 мест, где поесть. 7-я серия

10:05 Воронины. Сезон 15. 18-я серия

10:40 Воронины. Сезон 15. 19-я серия

11:05 Воронины. Сезон 15. 20-я серия

11:40 Воронины. Сезон 16. 1-я серия

12:10 Медальон

14:05 Тётя Марта. Сезон 1. 10-я - 17-я серии

18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 3-я - 5-я серии

20:00 Люди Икс: Последняя битва

22:05 Новые мутанты

23:55 Ритм-секция

01:55 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 19-я - 24-я серии

04:00 6 кадров. Сезон 4. 33-я - 35-я серии



В программе возможны изменения.