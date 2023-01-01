Программа СТС на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма СТС на 6 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач СТС сегодня
04:55 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 221-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 233-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 213-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 215-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 216-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 217-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 218-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 219-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 222-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 224-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
07:45 Ивановы-Ивановы. Сезон 5. 1-я - 21-я серии
19:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 1-я серия
19:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 2-я серия
19:50 Люди Икс: Первый класс
22:30 Джек Ричер
01:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 5-я серия
02:00 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 1-я - 6-я серии
04:00 6 кадров. Сезон 6. 3-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 6. 4-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 5. 40-я серия
В программе возможны изменения.