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Программа Матч ТВ на 6 февраля 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Матч ТВ на 6 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Матч ТВ 06.02.2023

05:00 Неизведанная хоккейная Россия
05:30 Ген победы
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - Ф. Тейт
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - В. Рамирес
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 География спорта. ОАЭ
13:50 Что по спорту? Кемерово
14:20 Новости
14:25 Мировой футбол. Обзор
15:25 Новости
15:30 Громко
16:45 Новости
16:50 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Сочи» - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:45 Новости
19:50 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:45 Новости
22:50 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну. Лучшее
23:55 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»
00:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург)
02:50 Новости
02:55 Легенды бокса с Владимиром Познером
04:30 Специальный репортаж
04:50 Громко

В программе возможны изменения.









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