Программа Матч ТВ на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 6 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ сегодня



05:00 Неизведанная хоккейная Россия

05:30 Ген победы

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - Ф. Тейт

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - В. Рамирес

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 География спорта. ОАЭ

13:50 Что по спорту? Кемерово

14:20 Новости

14:25 Мировой футбол. Обзор

15:25 Новости

15:30 Громко

16:45 Новости

16:50 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Сочи» - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:45 Новости

19:50 Футбол. Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:45 Новости

22:50 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну. Лучшее

23:55 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»

00:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург)

02:50 Новости

02:55 Легенды бокса с Владимиром Познером

04:30 Специальный репортаж

04:50 Громко



В программе возможны изменения.