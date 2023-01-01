Программа передач Матч ТВ на сегодня

Телепрограмма Матч ТВ на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ сегодня
05:00 Ты в бане!
05:30 География спорта. ОАЭ
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. А. Поветкин - К. Такам
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Борьба греко-римская. Чемпионат России. Прямой эфир
15:05 Специальный репортаж
15:25 Новости
15:30 Все на Матч!
16:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - ЦСКА. Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
18:55 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Уралмаш» (Екатеринбург). Прямой эфир
20:55 Смешанные единоборства. UFC. Ислам Махачев. Лучшее
21:50 Новости
21:55 Все на Матч!
22:35 Голевая феерия Катара!
00:50 Легенды бокса с Владимиром Познером
02:25 Новости
02:30 Легкая атлетика. Мировой тур в закрытых помещениях
04:30 Третий тайм
В программе возможны изменения.