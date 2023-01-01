Программа передач Матч ТВ на сегодня

Телепрограмма Матч ТВ на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ сегодня



05:00 Ты в бане!

05:30 География спорта. ОАЭ

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. А. Поветкин - К. Такам

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Борьба греко-римская. Чемпионат России. Прямой эфир

15:05 Специальный репортаж

15:25 Новости

15:30 Все на Матч!

16:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - ЦСКА. Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

18:55 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Уралмаш» (Екатеринбург). Прямой эфир

20:55 Смешанные единоборства. UFC. Ислам Махачев. Лучшее

21:50 Новости

21:55 Все на Матч!

22:35 Голевая феерия Катара!

00:50 Легенды бокса с Владимиром Познером

02:25 Новости

02:30 Легкая атлетика. Мировой тур в закрытых помещениях

04:30 Третий тайм



В программе возможны изменения.