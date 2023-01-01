Программа передач Звезда на сегодня

Телепрограмма Звезда на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда сегодня



03:50 Высший пилотаж. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Размах крыльев

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:45 Высший пилотаж. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Высший пилотаж. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 От Ту-104 до МС-21. История высокого полета. 2-я серия

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Ночное происшествие

01:15 Наградить (посмертно)

02:40 Последнее дело майора Пронина

03:30 Высший пилотаж. 5-я и 8-я серии



В программе возможны изменения.