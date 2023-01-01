Программа передач Звезда на сегодня

Телепрограмма Звезда на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда сегодня
03:50 Высший пилотаж. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Размах крыльев
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:45 Высший пилотаж. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Высший пилотаж. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 От Ту-104 до МС-21. История высокого полета. 2-я серия
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Ночное происшествие
01:15 Наградить (посмертно)
02:40 Последнее дело майора Пронина
03:30 Высший пилотаж. 5-я и 8-я серии
В программе возможны изменения.