Программа Звезда на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 6 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда сегодня



03:50 Легенда для оперши. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Карьера Димы Горина

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:45 Право на помилование. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Право на помилование. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Битва за Россию. 1-я серия - «Сталинградская битва. Чуйков против Паулюса»

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Украина-католическое наступление

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Аллегро с огнем

01:10 Карьера Димы Горина

02:50 Сказка странствий

04:35 «Россия и Китай. «Путь через века»



В программе возможны изменения.