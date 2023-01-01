Программа Звезда на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Звезда на 6 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда сегодня
03:50 Легенда для оперши. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Карьера Димы Горина
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:45 Право на помилование. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Право на помилование. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Битва за Россию. 1-я серия - «Сталинградская битва. Чуйков против Паулюса»
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Украина-католическое наступление
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Аллегро с огнем
01:10 Карьера Димы Горина
02:50 Сказка странствий
04:35 «Россия и Китай. «Путь через века»
В программе возможны изменения.