Программа Культура на 6 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 6 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Культура 06.02.2023
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва мемориальная
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Михаил Пришвин
07:30 Новости культуры
07:40 Дуэлянтки
08:25 Жизнь и судьба
08:50 Семья Зацепиных. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Творческий вечер Николая Сличенко». 1985
12:20 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
12:30 Жизнь Верди. 5-я серия
14:05 Линия жизни. Анна Якунина
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:30 Семья Зацепиных. 1-я серия
17:40 Шедевры симфонической музыки. П.И. Чайковский. Симфония №5
18:35 Секреты древних мегаполисов. Александрия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Поднебесная Иакинфа Бичурина
21:25 Сати. Нескучная классика... Вспоминая Эдуарда Артемьева
22:10 Жизнь Верди. 5-я серия
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Творческий вечер Николая Сличенко». 1985
01:10 Секреты древних мегаполисов. Александрия
02:00 Шедевры симфонической музыки. П.И. Чайковский. Симфония №5
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.