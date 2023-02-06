Программа Культура на 6 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Культура на 6 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 06.02.2023



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва мемориальная

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Михаил Пришвин

07:30 Новости культуры

07:40 Дуэлянтки

08:25 Жизнь и судьба

08:50 Семья Зацепиных. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Творческий вечер Николая Сличенко». 1985

12:20 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»

12:30 Жизнь Верди. 5-я серия

14:05 Линия жизни. Анна Якунина

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:30 Семья Зацепиных. 1-я серия

17:40 Шедевры симфонической музыки. П.И. Чайковский. Симфония №5

18:35 Секреты древних мегаполисов. Александрия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Поднебесная Иакинфа Бичурина

21:25 Сати. Нескучная классика... Вспоминая Эдуарда Артемьева

22:10 Жизнь Верди. 5-я серия

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Творческий вечер Николая Сличенко». 1985

01:10 Секреты древних мегаполисов. Александрия

02:00 Шедевры симфонической музыки. П.И. Чайковский. Симфония №5

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.