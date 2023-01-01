Программа передач Культура на сегодня

Телепрограмма Культура на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Культура сегодня
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва деревянная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Любовь Орлова
07:30 Секреты древних мегаполисов. Рим
08:25 Жизнь и судьба
08:50 Единственный мужчина. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Слово Андроникова. «Тагильская находка». 1976
12:30 Жизнь Верди. 7-я серия, 2-я часть
13:35 Эпизоды. 100 лет со дня рождения Михаила Курилко-Рюмина
14:20 Иностранное дело. 3-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Отважный народ суровых гор
15:45 2 Верник 2. Валерий Баринов
16:35 Единственный мужчина. 2-я серия
17:50 Шедевры симфонической музыки. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя»
18:35 Секреты древних мегаполисов. Тикаль
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Андрей Убогий. «Моя хирургия»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «31 июня». Всегда быть рядом не могут люди«
21:30 Энигма. Альфонсо Айхон
22:10 Жизнь Верди. 7-я серия, 2-я часть
23:20 Забытое ремесло. Кормилица
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Слово Андроникова. «Тагильская находка«. 1976
01:10 Секреты древних мегаполисов. Тикаль
02:05 Шедевры симфонической музыки. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя«
02:45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.