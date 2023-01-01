Программа передач Культура на сегодня

Телепрограмма Культура на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура сегодня



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва деревянная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Любовь Орлова

07:30 Секреты древних мегаполисов. Рим

08:25 Жизнь и судьба

08:50 Единственный мужчина. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Слово Андроникова. «Тагильская находка». 1976

12:30 Жизнь Верди. 7-я серия, 2-я часть

13:35 Эпизоды. 100 лет со дня рождения Михаила Курилко-Рюмина

14:20 Иностранное дело. 3-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. Отважный народ суровых гор

15:45 2 Верник 2. Валерий Баринов

16:35 Единственный мужчина. 2-я серия

17:50 Шедевры симфонической музыки. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя»

18:35 Секреты древних мегаполисов. Тикаль

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Андрей Убогий. «Моя хирургия»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 «31 июня». Всегда быть рядом не могут люди«

21:30 Энигма. Альфонсо Айхон

22:10 Жизнь Верди. 7-я серия, 2-я часть

23:20 Забытое ремесло. Кормилица

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Слово Андроникова. «Тагильская находка«. 1976

01:10 Секреты древних мегаполисов. Тикаль

02:05 Шедевры симфонической музыки. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя«

02:45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.