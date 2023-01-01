Программа передач Пятница на сегодня

Телепрограмма Пятница на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Пятница сегодня
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 3-я серия
05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я серия
05:10 Пятница News. 22-я серия
05:40 Кондитер. Сезон 5. 15-я серия - «Торт «Мадагаскар» для Романа Каграманова и Евгения Ершова»
06:50 Кондитер. Сезон 5. 10-я серия - «Торт «Суперженщина« для Вероны»
08:20 Гастротур. Сезон 2. 10-я серия - «Красноярск»
09:30 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»
10:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия
12:20 Девичник. Сезон 1. 5-я серия
13:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 34-я серия
15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 42-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 21-я серия
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия
21:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия
22:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 31-я серия
00:30 Настя, соберись! Сезон 1. 9-я серия
01:00 Настя, соберись! Сезон 1. 10-я серия
02:00 Пятница News. 24-я серия
02:20 Сотня. Сезон 4. 5-я серия
03:00 Сотня. Сезон 4. 6-я серия
03:40 Пятница News. 23-я серия
04:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 4-я серия
04:10 Зов крови. Сезон 2. 1-я серия - «Две Юли»
В программе возможны изменения.