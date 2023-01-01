Программа передач Пятница на сегодня

Телепрограмма Пятница на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница сегодня



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 3-я серия

05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я серия

05:10 Пятница News. 22-я серия

05:40 Кондитер. Сезон 5. 15-я серия - «Торт «Мадагаскар» для Романа Каграманова и Евгения Ершова»

06:50 Кондитер. Сезон 5. 10-я серия - «Торт «Суперженщина« для Вероны»

08:20 Гастротур. Сезон 2. 10-я серия - «Красноярск»

09:30 На ножах. Сезон 6. 14-я серия - «Адлер. Bierman»

10:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия

12:20 Девичник. Сезон 1. 5-я серия

13:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 34-я серия

15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 42-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 21-я серия

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия

21:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия

22:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 31-я серия

00:30 Настя, соберись! Сезон 1. 9-я серия

01:00 Настя, соберись! Сезон 1. 10-я серия

02:00 Пятница News. 24-я серия

02:20 Сотня. Сезон 4. 5-я серия

03:00 Сотня. Сезон 4. 6-я серия

03:40 Пятница News. 23-я серия

04:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 4-я серия

04:10 Зов крови. Сезон 2. 1-я серия - «Две Юли»



В программе возможны изменения.