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Программа Пятница на 6 февраля 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Пятница на 6 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Пятница 06.02.2023

05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 14-я серия
05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 15-я серия
05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 17-я серия
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я серия
05:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я серия
05:40 Пятница News. 19-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 5. 13-я серия - «Торт «Великолепная леди« для Марии Третьяковой и Лауры Лукиной»
07:20 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»
08:30 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»
09:30 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
10:50 Такси-4
12:30 Такси 5
14:20 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
19:00 Молодые ножи. Сезон 2. 2-я серия - «Китайская кухня»
20:30 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»
22:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 8-я серия - «Мехико, Мексика»
23:00 Такие разные близнецы
00:40 Пятница News. 21-я серия
01:10 Древние. Сезон 5. 6-я - 9-я серии
03:40 Пятница News. 20-я серия
04:10 Зов крови. Сезон 2. 1-я серия - «Две Юли»
04:50 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 21-я серия

В программе возможны изменения.









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