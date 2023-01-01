Программа Пятница на сегодня, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Пятница на 6 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница сегодня



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 14-я серия

05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 15-я серия

05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 17-я серия

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я серия

05:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я серия

05:40 Пятница News. 19-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 5. 13-я серия - «Торт «Великолепная леди« для Марии Третьяковой и Лауры Лукиной»

07:20 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»

08:30 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»

09:30 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

10:50 Такси-4

12:30 Такси 5

14:20 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

19:00 Молодые ножи. Сезон 2. 2-я серия - «Китайская кухня»

20:30 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»

22:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 8-я серия - «Мехико, Мексика»

23:00 Такие разные близнецы

00:40 Пятница News. 21-я серия

01:10 Древние. Сезон 5. 6-я - 9-я серии

03:40 Пятница News. 20-я серия

04:10 Зов крови. Сезон 2. 1-я серия - «Две Юли»

04:50 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 21-я серия



В программе возможны изменения.