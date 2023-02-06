Программа МИР на 6 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма МИР на 6 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 06.02.2023
05:00 Пилот международных авиалиний. 10-я - 16-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Братаны-4. 1-я - 3-я серии
00:30 Наше кино. История большой любви
00:55 Дела судебные. Битва за будущее
01:35 Дела судебные. Новые истории
02:20 Цирк
03:25 Подкидыш
В программе возможны изменения.