Программа передач МИР на сегодня

Телепрограмма МИР на 9 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР сегодня



05:00 Братаны-4. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Братаны-4. 10-я - 12-я серии

00:30 Наше кино. История большой любви

00:55 Дела судебные. Битва за будущее

01:35 Дела судебные. Новые истории

02:40 Вратарь

03:50 У самого синего моря



В программе возможны изменения.