Программа передач, ТВ программа на 7 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на вторник 7 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 07.02.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Пробуждение». 6-я серия

22:45 Большая игра

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Склифосовский. Сезон 10. 11-я серия

22:20 Склифосовский. Сезон 10. 12-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:05 Каменская-4. «Личное дело», 3-я часть

03:00 Каменская-4. «Личное дело», 4-я часть

03:50 Личное дело. 43-я серия

04:38 Перерыв в вещании



ТВЦ



04:40 Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние

05:20 Мой герой. Вадим Верник

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Вопросы эндоскописту

08:35 Чужие грехи. 11-я серия

09:37 Чужие грехи. 12-я серия

10:40 Александра Завьялова. Затворница

11:30 События

11:50 Напарницы. 3-я серия

12:46 Напарницы. 4-я серия

13:40 Мой герой. Мария Аронова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Свои. Сезон 2. 30-я серия

16:01 Свои. Сезон 2. 31-я серия

16:55 90-е. Квартирный вопрос

17:50 События

18:05 Ныряльщица за жемчугом. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Георгий Данелия. Любовный марафон

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Во всём виноват Чубайс!

01:25 Знак качества. Вечная еда

02:05 Пётр Столыпин. Выстрел в антракте

02:55 Напарницы. 3-я серия

03:42 Напарницы. 4-я серия

04:30 Петровка, 38

04:40 Александра Завьялова. Затворница



НТВ



04:55 Оперетта капитана Крутова. 1-я серия

05:40 Оперетта капитана Крутова. 2-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Медвежий угол. 17-я - 20-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Медвежий угол. 17-я - 20-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 13-я серия

21:00 Чужая стая. Невидимый враг. 14-я серия

22:00 Душегубы. 3-я и 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Душегубы. 3-я и 4-я серии

00:25 Невский. Каждый сам за себя

01:10 Невский. Об этом никто не узнает

01:55 Невский. Свободный поиск

02:40 Невский. Ты теряешь форму

03:25 Невский. Принципы капитана Семенова

04:10 Невский. Опасен при задержании

04:55 Оперетта капитана Крутова. 3-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Холостяк. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Амнезия

10:25 Глухарь. Возвращение. Нелюди

11:20 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор

12:20 Глухарь. Возвращение. Шпионские страсти

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Шпионские страсти

13:45 Глухарь. Возвращение. Точка Зеро

14:45 Глухарь. Возвращение. Жуки

15:40 Глухарь. Возвращение. Сила есть

16:40 Глухарь. Возвращение. Ночные гости

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Возвращение. Ночные гости

18:10 Глухарь. Возвращение. Черная кошка

19:10 Глухарь. Возвращение. Наезд

20:05 След. Детолюбивцы

20:45 След. Последний полет

21:30 След. Я тебя никогда не забуду

22:25 Великолепная пятёрка-5. Флешка

23:10 Великолепная пятёрка-3. Последняя песня

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Важен каждый сантиметр

01:15 След. Искра

01:50 След. У смерти много работы

02:25 След. Нехорошая тропинка

03:05 Прокурорская проверка. Кровь со льдом

03:55 Прокурорская проверка. Звери



Домашний



04:05 Безотцовщина

05:35 6 кадров

05:55 По делам несовершеннолетних

07:45 Давай разведёмся!

08:45 Тест на отцовство

10:55 Понять. Простить. «Нечаянное прозрение». «Дурная история»

12:00 Порча. Андрюша

12:30 Знахарка. Реванш

13:05 Верну любимого. Идеальная жена

13:40 Голоса ушедших душ. Фамильная реликвия

14:15 Скажи, подруга

14:30 Вышел ежик из тумана... 1-я - 4-я серии

19:00 Случайный брак. 1-я - 4-я серии

22:50 Голоса ушедших душ. Фамильная реликвия

23:25 Порча. Андрюша

00:00 Знахарка. Реванш

00:30 Верну любимого. Идеальная жена

01:00 Меня зовут Саша. 1-я - 4-я серии

04:10 6 кадров

04:15 Понять. Простить. «Нечаянное прозрение». «Дурная история»

04:40 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:20 Comedy Баттл. 3-я серия

05:05 Открытый микрофон. Сезон 4. 74-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 75-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия

08:30 Модные игры. Сезон 2. 23-я серия

09:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 188-я серия - «Два метра над уровнем Камы»

09:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 189-я серия - «Вот и встретились»

10:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 190-я серия - «Бывшие»

10:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 191-я серия - «Конкурс красоты»

11:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 192-я серия - «Бони и Клайд»

11:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 193-я серия - «Один дома»

12:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 194-я серия - «Семейный ужин»

12:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 195-я серия - «Дружба за деньги»

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 140-я - 141-я серии

14:00 СашаТаня. Сезон 4. 143-я - 147-я серии

16:30 Патриот. Сезон 2. 22-я - 25-я серии

18:30 Ресторан по понятиям. 7-я - 10-я серии

20:00 Ресторан по понятиям-2. 1-я серия

20:30 Ресторан по понятиям-2. 2-я серия

21:00 Просто Михалыч. 6-я серия

21:30 Просто Михалыч. 7-я серия

22:00 Домашний арест. 6-я серия

23:30 Матрица: Перезагрузка

01:55 Импровизация. Сезон 6. 178-я серия

02:45 Импровизация. Сезон 6. 179-я серия

03:30 Comedy Баттл. 4-я серия

04:20 Comedy Баттл. 5-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 5. 40-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 5. 41-я серия

05:30 День рождения бабушки

05:40 Ворона и лисица, кукушка и петух

05:50 Ералаш. Сезон 1. 237-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 198-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 183-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 186-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 194-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 195-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 196-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 197-я серия

06:45 Ералаш. Сезон 1. 199-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 201-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 1-я серия

08:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 2-я серия

09:00 100 мест, где поесть. Нижний Новгород

10:00 Уральские пельмени. #безвинывиноватые

10:20 Воронины. Сезон 15. 11-я - 13-я серии

12:10 Приключения Пильи

14:00 Тётя Марта. Сезон 1. 1-я - 8-я серии

18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 1-я - 3-я серии

20:00 Люди Икс: Дни минувшего будущего

22:40 Джек Ричер-2: Никогда не возвращайся

01:00 Живое

02:40 Даёшь молодёжь!

04:00 6 кадров. Сезон 4. 24-я - 26-я серии



Матч ТВ



04:50 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. Д. Кудряшов - О. Дуродола

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Здоровый образ. Регби

13:50 Что по спорту? Новосибирск

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

16:25 Ты в бане!

16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. Прямой эфир

19:15 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

21:55 Футбол. Клубный чемпионат мира. Матч с участием «Фламенго» (Бразилия). 1/2 финала. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Легенды бокса с Владимиром Познером

02:25 Новости

02:30 Мировой футбол. Обзор

03:30 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок чемпионов». Фристайл

04:30 Человек из футбола



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Джуманджи: Зов джунглей

22:10 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Новая эра Z

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Классные игры. 1-я и 2-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Екатерина Воронина

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:45 Не покидай меня. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Не покидай меня. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Битва за Россию. 2-я серия - «Сталинградская битва. Чуйков против Паулюса»

19:40 Улика из прошлого. Дело о беспилотниках: украинский детектив с западным акцентом

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Аты-баты, шли солдаты...

01:10 Екатерина Воронина

02:45 Аллегро с огнем

04:15 Вымысел исключен. Век разведчика



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Жолтовского

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Борис Андреев

07:30 Секреты древних мегаполисов. Александрия

08:25 Жизнь и судьба

08:50 Семья Зацепиных. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Путь к роли. Игорь Костолевский, Николай Караченцов». 1987

12:20 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

12:30 Жизнь Верди. 6-я серия

14:00 Первые в мире. Летающая лодка Григоровича

14:20 Иностранное дело. 1-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Передвижники. Илья Репин

15:50 Сати. Нескучная классика... С Эдуардом Артемьевым

16:30 Семья Зацепиных. 2-я серия

17:45 Шедевры симфонической музыки. Д. Шостакович. Симфония №5

18:35 Секреты древних мегаполисов. Афины

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:25 Белая студия

22:10 Жизнь Верди. 6-я серия

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Путь к роли. Игорь Костолевский, Николай Караченцов». 1987

01:10 Секреты древних мегаполисов. Афины

02:05 Шедевры симфонической музыки. Д. Шостакович. Симфония №5

02:50 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик«

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Простоквашино. Сезон 1. 37-я - 40-я серии

05:20 Пятница News. 20-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог« для Анны Седоковой»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 8-я серия - «Торт «Избушка« для Натальи Медведевой»

08:20 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»

09:30 На ножах. Сезон 3. 16-я серия - «Сочи. Funduk»

10:30 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»

11:30 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»

12:40 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

13:50 Король десертов. Сезон 1. 6-я серия - «Безе»

15:10 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

17:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

19:00 Кондитер. Сезон 7. 5-я серия - «Кения. Торт для Андрея Гайдуляна»

20:30 Кондитер. Сезон 7. 4-я серия - «Италия. Екатерина Скулкина»

21:50 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия

23:50 Миллионер поневоле

01:20 Пятница News. 22-я серия

01:50 Древние. Сезон 5. 10-я - 12-я серии

03:40 Пятница News. 21-я серия

04:00 Зов крови. Сезон 1. 1-я серия - «Денис и Яна»



МИР



05:00 Мультфильмы

06:35 Этим пыльным летом. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Братаны-4. 4-я - 6-я серии

00:30 Рожденные в СССР. Советская фантастика

00:55 Дела судебные. Битва за будущее

01:35 Дела судебные. Новые истории

02:20 Семеро смелых

03:45 Наше кино. Неувядающие. К юбилею В. Тихонова

04:10 Фронт без флангов. 1-я серия



Время начала передач - московское.



















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