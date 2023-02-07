Программа передач, ТВ программа на 7 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на вторник 7 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 07.02.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Пробуждение». 6-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Склифосовский. Сезон 10. 11-я серия
22:20 Склифосовский. Сезон 10. 12-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:05 Каменская-4. «Личное дело», 3-я часть
03:00 Каменская-4. «Личное дело», 4-я часть
03:50 Личное дело. 43-я серия
04:38 Перерыв в вещании
ТВЦ
04:40 Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние
05:20 Мой герой. Вадим Верник
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Вопросы эндоскописту
08:35 Чужие грехи. 11-я серия
09:37 Чужие грехи. 12-я серия
10:40 Александра Завьялова. Затворница
11:30 События
11:50 Напарницы. 3-я серия
12:46 Напарницы. 4-я серия
13:40 Мой герой. Мария Аронова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Свои. Сезон 2. 30-я серия
16:01 Свои. Сезон 2. 31-я серия
16:55 90-е. Квартирный вопрос
17:50 События
18:05 Ныряльщица за жемчугом. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Георгий Данелия. Любовный марафон
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Во всём виноват Чубайс!
01:25 Знак качества. Вечная еда
02:05 Пётр Столыпин. Выстрел в антракте
02:55 Напарницы. 3-я серия
03:42 Напарницы. 4-я серия
04:30 Петровка, 38
04:40 Александра Завьялова. Затворница
НТВ
04:55 Оперетта капитана Крутова. 1-я серия
05:40 Оперетта капитана Крутова. 2-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Медвежий угол. 17-я - 20-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Медвежий угол. 17-я - 20-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Чужая стая. Невидимый враг. 13-я серия
21:00 Чужая стая. Невидимый враг. 14-я серия
22:00 Душегубы. 3-я и 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Душегубы. 3-я и 4-я серии
00:25 Невский. Каждый сам за себя
01:10 Невский. Об этом никто не узнает
01:55 Невский. Свободный поиск
02:40 Невский. Ты теряешь форму
03:25 Невский. Принципы капитана Семенова
04:10 Невский. Опасен при задержании
04:55 Оперетта капитана Крутова. 3-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Холостяк. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Амнезия
10:25 Глухарь. Возвращение. Нелюди
11:20 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор
12:20 Глухарь. Возвращение. Шпионские страсти
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Шпионские страсти
13:45 Глухарь. Возвращение. Точка Зеро
14:45 Глухарь. Возвращение. Жуки
15:40 Глухарь. Возвращение. Сила есть
16:40 Глухарь. Возвращение. Ночные гости
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Возвращение. Ночные гости
18:10 Глухарь. Возвращение. Черная кошка
19:10 Глухарь. Возвращение. Наезд
20:05 След. Детолюбивцы
20:45 След. Последний полет
21:30 След. Я тебя никогда не забуду
22:25 Великолепная пятёрка-5. Флешка
23:10 Великолепная пятёрка-3. Последняя песня
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Важен каждый сантиметр
01:15 След. Искра
01:50 След. У смерти много работы
02:25 След. Нехорошая тропинка
03:05 Прокурорская проверка. Кровь со льдом
03:55 Прокурорская проверка. Звери
Домашний
04:05 Безотцовщина
05:35 6 кадров
05:55 По делам несовершеннолетних
07:45 Давай разведёмся!
08:45 Тест на отцовство
10:55 Понять. Простить. «Нечаянное прозрение». «Дурная история»
12:00 Порча. Андрюша
12:30 Знахарка. Реванш
13:05 Верну любимого. Идеальная жена
13:40 Голоса ушедших душ. Фамильная реликвия
14:15 Скажи, подруга
14:30 Вышел ежик из тумана... 1-я - 4-я серии
19:00 Случайный брак. 1-я - 4-я серии
22:50 Голоса ушедших душ. Фамильная реликвия
23:25 Порча. Андрюша
00:00 Знахарка. Реванш
00:30 Верну любимого. Идеальная жена
01:00 Меня зовут Саша. 1-я - 4-я серии
04:10 6 кадров
04:15 Понять. Простить. «Нечаянное прозрение». «Дурная история»
04:40 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:20 Comedy Баттл. 3-я серия
05:05 Открытый микрофон. Сезон 4. 74-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 75-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия
08:30 Модные игры. Сезон 2. 23-я серия
09:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 188-я серия - «Два метра над уровнем Камы»
09:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 189-я серия - «Вот и встретились»
10:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 190-я серия - «Бывшие»
10:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 191-я серия - «Конкурс красоты»
11:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 192-я серия - «Бони и Клайд»
11:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 193-я серия - «Один дома»
12:00 Реальные пацаны. Сезон 5. 194-я серия - «Семейный ужин»
12:30 Реальные пацаны. Сезон 5. 195-я серия - «Дружба за деньги»
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 140-я - 141-я серии
14:00 СашаТаня. Сезон 4. 143-я - 147-я серии
16:30 Патриот. Сезон 2. 22-я - 25-я серии
18:30 Ресторан по понятиям. 7-я - 10-я серии
20:00 Ресторан по понятиям-2. 1-я серия
20:30 Ресторан по понятиям-2. 2-я серия
21:00 Просто Михалыч. 6-я серия
21:30 Просто Михалыч. 7-я серия
22:00 Домашний арест. 6-я серия
23:30 Матрица: Перезагрузка
01:55 Импровизация. Сезон 6. 178-я серия
02:45 Импровизация. Сезон 6. 179-я серия
03:30 Comedy Баттл. 4-я серия
04:20 Comedy Баттл. 5-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 5. 40-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 5. 41-я серия
05:30 День рождения бабушки
05:40 Ворона и лисица, кукушка и петух
05:50 Ералаш. Сезон 1. 237-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 198-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 183-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 186-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 194-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 195-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 196-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 197-я серия
06:45 Ералаш. Сезон 1. 199-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 201-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 1-я серия
08:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 2-я серия
09:00 100 мест, где поесть. Нижний Новгород
10:00 Уральские пельмени. #безвинывиноватые
10:20 Воронины. Сезон 15. 11-я - 13-я серии
12:10 Приключения Пильи
14:00 Тётя Марта. Сезон 1. 1-я - 8-я серии
18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 1-я - 3-я серии
20:00 Люди Икс: Дни минувшего будущего
22:40 Джек Ричер-2: Никогда не возвращайся
01:00 Живое
02:40 Даёшь молодёжь!
04:00 6 кадров. Сезон 4. 24-я - 26-я серии
Матч ТВ
04:50 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. Д. Кудряшов - О. Дуродола
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Здоровый образ. Регби
13:50 Что по спорту? Новосибирск
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
16:25 Ты в бане!
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. Прямой эфир
19:15 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
21:55 Футбол. Клубный чемпионат мира. Матч с участием «Фламенго» (Бразилия). 1/2 финала. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Легенды бокса с Владимиром Познером
02:25 Новости
02:30 Мировой футбол. Обзор
03:30 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок чемпионов». Фристайл
04:30 Человек из футбола
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Джуманджи: Зов джунглей
22:10 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Новая эра Z
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Классные игры. 1-я и 2-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Екатерина Воронина
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:45 Не покидай меня. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Не покидай меня. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Битва за Россию. 2-я серия - «Сталинградская битва. Чуйков против Паулюса»
19:40 Улика из прошлого. Дело о беспилотниках: украинский детектив с западным акцентом
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Аты-баты, шли солдаты...
01:10 Екатерина Воронина
02:45 Аллегро с огнем
04:15 Вымысел исключен. Век разведчика
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Жолтовского
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Борис Андреев
07:30 Секреты древних мегаполисов. Александрия
08:25 Жизнь и судьба
08:50 Семья Зацепиных. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Путь к роли. Игорь Костолевский, Николай Караченцов». 1987
12:20 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
12:30 Жизнь Верди. 6-я серия
14:00 Первые в мире. Летающая лодка Григоровича
14:20 Иностранное дело. 1-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Илья Репин
15:50 Сати. Нескучная классика... С Эдуардом Артемьевым
16:30 Семья Зацепиных. 2-я серия
17:45 Шедевры симфонической музыки. Д. Шостакович. Симфония №5
18:35 Секреты древних мегаполисов. Афины
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:25 Белая студия
22:10 Жизнь Верди. 6-я серия
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Путь к роли. Игорь Костолевский, Николай Караченцов». 1987
01:10 Секреты древних мегаполисов. Афины
02:05 Шедевры симфонической музыки. Д. Шостакович. Симфония №5
02:50 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик«
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Простоквашино. Сезон 1. 37-я - 40-я серии
05:20 Пятница News. 20-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог« для Анны Седоковой»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 8-я серия - «Торт «Избушка« для Натальи Медведевой»
08:20 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»
09:30 На ножах. Сезон 3. 16-я серия - «Сочи. Funduk»
10:30 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»
11:30 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»
12:40 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
13:50 Король десертов. Сезон 1. 6-я серия - «Безе»
15:10 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
17:00 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
19:00 Кондитер. Сезон 7. 5-я серия - «Кения. Торт для Андрея Гайдуляна»
20:30 Кондитер. Сезон 7. 4-я серия - «Италия. Екатерина Скулкина»
21:50 Битва шефов. Сезон 2. 21-я серия
23:50 Миллионер поневоле
01:20 Пятница News. 22-я серия
01:50 Древние. Сезон 5. 10-я - 12-я серии
03:40 Пятница News. 21-я серия
04:00 Зов крови. Сезон 1. 1-я серия - «Денис и Яна»
МИР
05:00 Мультфильмы
06:35 Этим пыльным летом. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Братаны-4. 4-я - 6-я серии
00:30 Рожденные в СССР. Советская фантастика
00:55 Дела судебные. Битва за будущее
01:35 Дела судебные. Новые истории
02:20 Семеро смелых
03:45 Наше кино. Неувядающие. К юбилею В. Тихонова
04:10 Фронт без флангов. 1-я серия
Время начала передач - московское.