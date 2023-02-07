Программа ТВЦ на 7 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 7 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 07.02.2023
04:40 Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние
05:20 Мой герой. Вадим Верник
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Вопросы эндоскописту
08:35 Чужие грехи. 11-я серия
09:37 Чужие грехи. 12-я серия
10:40 Александра Завьялова. Затворница
11:30 События
11:50 Напарницы. 3-я серия
12:46 Напарницы. 4-я серия
13:40 Мой герой. Мария Аронова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Свои. Сезон 2. 30-я серия
16:01 Свои. Сезон 2. 31-я серия
16:55 90-е. Квартирный вопрос
17:50 События
18:05 Ныряльщица за жемчугом. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Георгий Данелия. Любовный марафон
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Во всём виноват Чубайс!
01:25 Знак качества. Вечная еда
02:05 Пётр Столыпин. Выстрел в антракте
02:55 Напарницы. 3-я серия
03:42 Напарницы. 4-я серия
04:30 Петровка, 38
04:40 Александра Завьялова. Затворница
В программе возможны изменения.