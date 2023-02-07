Программа 5 канала на 7 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 7 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал 07.02.2023
05:00 Известия
05:25 Холостяк. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Амнезия
10:25 Глухарь. Возвращение. Нелюди
11:20 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор
12:20 Глухарь. Возвращение. Шпионские страсти
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Шпионские страсти
13:45 Глухарь. Возвращение. Точка Зеро
14:45 Глухарь. Возвращение. Жуки
15:40 Глухарь. Возвращение. Сила есть
16:40 Глухарь. Возвращение. Ночные гости
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Возвращение. Ночные гости
18:10 Глухарь. Возвращение. Черная кошка
19:10 Глухарь. Возвращение. Наезд
20:05 След. Детолюбивцы
20:45 След. Последний полет
21:30 След. Я тебя никогда не забуду
22:25 Великолепная пятёрка-5. Флешка
23:10 Великолепная пятёрка-3. Последняя песня
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Важен каждый сантиметр
01:15 След. Искра
01:50 След. У смерти много работы
02:25 След. Нехорошая тропинка
03:05 Прокурорская проверка. Кровь со льдом
03:55 Прокурорская проверка. Звери
В программе возможны изменения.