Программа 5 канала на 7 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 7 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 07.02.2023



05:00 Известия

05:25 Холостяк. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Амнезия

10:25 Глухарь. Возвращение. Нелюди

11:20 Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор

12:20 Глухарь. Возвращение. Шпионские страсти

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Шпионские страсти

13:45 Глухарь. Возвращение. Точка Зеро

14:45 Глухарь. Возвращение. Жуки

15:40 Глухарь. Возвращение. Сила есть

16:40 Глухарь. Возвращение. Ночные гости

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Возвращение. Ночные гости

18:10 Глухарь. Возвращение. Черная кошка

19:10 Глухарь. Возвращение. Наезд

20:05 След. Детолюбивцы

20:45 След. Последний полет

21:30 След. Я тебя никогда не забуду

22:25 Великолепная пятёрка-5. Флешка

23:10 Великолепная пятёрка-3. Последняя песня

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Важен каждый сантиметр

01:15 След. Искра

01:50 След. У смерти много работы

02:25 След. Нехорошая тропинка

03:05 Прокурорская проверка. Кровь со льдом

03:55 Прокурорская проверка. Звери



В программе возможны изменения.