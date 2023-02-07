Программа Домашний на 7 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Домашний на 7 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 07.02.2023



04:05 Безотцовщина

05:35 6 кадров

05:55 По делам несовершеннолетних

07:45 Давай разведёмся!

08:45 Тест на отцовство

10:55 Понять. Простить. «Нечаянное прозрение». «Дурная история»

12:00 Порча. Андрюша

12:30 Знахарка. Реванш

13:05 Верну любимого. Идеальная жена

13:40 Голоса ушедших душ. Фамильная реликвия

14:15 Скажи, подруга

14:30 Вышел ежик из тумана... 1-я - 4-я серии

19:00 Случайный брак. 1-я - 4-я серии

22:50 Голоса ушедших душ. Фамильная реликвия

23:25 Порча. Андрюша

00:00 Знахарка. Реванш

00:30 Верну любимого. Идеальная жена

01:00 Меня зовут Саша. 1-я - 4-я серии

04:10 6 кадров

04:15 Понять. Простить. «Нечаянное прозрение». «Дурная история»

04:40 По делам несовершеннолетних



В программе возможны изменения.