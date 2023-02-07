Программа Матч ТВ на 7 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 7 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 07.02.2023



04:50 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. Д. Кудряшов - О. Дуродола

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Здоровый образ. Регби

13:50 Что по спорту? Новосибирск

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

16:25 Ты в бане!

16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. Прямой эфир

19:15 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

21:55 Футбол. Клубный чемпионат мира. Матч с участием «Фламенго» (Бразилия). 1/2 финала. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Легенды бокса с Владимиром Познером

02:25 Новости

02:30 Мировой футбол. Обзор

03:30 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок чемпионов». Фристайл

04:30 Человек из футбола



В программе возможны изменения.